Iss Dich fit! Die Gesundheitsformel



Bis zu zehn Pillen täglich - so sieht das Frühstück von Hans Dieter Oberle aus. Der Rheumatiker kann keine 200 Meter mehr gehen, seine Schmerzen werden einfach zu stark. Zudem hat er durch die vielen Medikamente Diabetes bekommen. Auch dagegen nimmt er täglich Tabletten. Medikamente sind für ihn zum Teufelskreis geworden. Auch Verena Walter hat gehörigen Leidensdruck: Eine schwere Entzündung am Sitzbein und ein Blähbauch machen der Profi-Triathletin zu schaffen. Sie kann kaum noch trainieren. Ihre Karriere steht kurz vor dem Aus. Hans Dieter Oberle und Verena Walter geht es wie vielen Patienten und Patientinnen: Sie kommen mit der klassischen Schulmedizin nicht mehr weiter.



Als letzte Hoffnung sehen die beiden die Ernährungsmedizinerin Annette Balz-Fritz und den Sportwissenschaftler Prof. Ingo Froböse. Die Experten sind überzeugt: Mit dem richtigen Gesundheitsprogramm lassen sich Krankheiten auch ohne Medikamente in den Griff bekommen. Sechs Monate lang werden sie die beiden Patienten begleiten. Ihre Formel für Gesundheit ist eine Kombination aus Bewegung, Ernährung und Regeneration.



Häufig trauen sich kranke Menschen nicht mehr, Sport zu treiben - ein Fehler, sagt Prof. Froböse: "Bei zahlreichen Krankheiten haben viele wirklich Angst sich zu bewegen, dabei ist Bewegung der wichtigste Motor für unsere Gesundheit.". Es kommt nur auf die richtige Art von Bewegung an. Auch bei der Ernährung werden viele Fehler gemacht, sagt Medizinerin Annette Balz-Fritz: "Essen ist eines unserer wichtigsten Medikamente und wir können damit eine Menge unnützer Pillen sparen".



Für die Patientinnen und Patienten ist die Umstellung ihrer Lebensgewohnheiten allerdings oft schwerer als erwartet. Hans Dieter Oberle ist eingefleischter Schwabe. Sein Speiseplan bestand bislang aus viel Fleisch und wenig Gemüse. Die Vorstellung, den Schweinebraten gegen Brokkolibratlinge zu tauschen, fällt ihm schwer. Doch grünes und lila Gemüse werden künftig häufig auf dem Teller landen, wenn er sein Rheuma in den Griff bekommen will. Denn diese Gemüsesorten sind entzündungshemmend, während Schweinefleisch eher Entzündungen fördert. Auch Verena Walter steht eine harte Zeit bevor. Denn ein Blähbauch deutet auf Lebensmittelallergien hin, die die Entzündungen in ihrem Körper auslösen könnten. Sollten es ausgerechnet ihre Lieblingsnahrungsmittel sein, die sie krank machen?



Doch auch sportlich müssen sich die beiden Patienten umstellen. Während bei Verena Walter ein "zu viel" das Problem ist und ihr Körper Regeneration braucht, ist bei Hans Dieter Oberle das Gegenteil der Fall. Er treibt gar keinen Sport mehr. Ingo Froböse versucht den Rheumatiker mit gelenkschonenden Übungen wieder in Bewegung zu bringen.



Wird das Experiment gelingen? Werden die Patientin und der Patient nach sechs Monaten wieder schmerzfrei sein? Schaffen sie es durch die neue Gesundheitsformel vielleicht sogar, künftig ohne Tabletten auszukommen?



