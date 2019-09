München (www.anleihencheck.de) - Die EZB hatte in Mario Draghis vorletzter Sitzung ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des schwachen Inflationstrends und einer Rezession beschlossen, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.In der kommenden Woche würden nun die restlichen drei der vier wichtigsten Notenbanken tagen. "Die FED dürfte am Mittwoch mit ihrer zweiten Leitzinssenkung um 25 Basispunkte einen weiteren präventiven Schritt unternehmen", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers rechne "angesichts der weitverbreiteten Wachstums- und Inflationsschwäche mit einer anhaltend expansiveren Geldpolitik der meisten Notenbanken." Greil weiter: "Damit müssen sich Sparer für längere Zeit von echten Zinsen für risikoarme Anlagen verabschieden." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...