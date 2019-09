marktEINBLICKE um 12: DAX im Plus, Lufthansa mit erfreulichen Zahlen

Nach den gestrigen Kursschwankungen in Folge des Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank steuert der DAX erst einmal in ruhigerem Fahrwasser. So tritt der Index mit einem kleinen Zugewinn von 0,3 Prozent am Freitag auf der Stelle. Vielleicht halten sich die Anleger auch vor der nächsten Zinsentscheidung der Fed in der kommenden Woche mit Neuinvestitionen noch zurück.

Die Lage an der Frankfurter Börse: