Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Total SA vor dem Strategietag in New York auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Dies sei eine gute Gelegenheit, den Markt mit Blick auf Barmittelzuflüsse, Aktionärsbeteiligungen und die Themen saubere Energie und niedrige Emissionen auf den aktuellen Stand zu bringen, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000120271