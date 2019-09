Wien (www.aktiencheck.de) - Griechenland war die am stärksten wachsende Volkswirtschaft der Eurozone im zweiten Quartal mit einem Plus von 0,8%, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport". Getrieben worden sei das Wachstum vor allem von kräftig steigenden Exporten und gleichzeitig rückläufigen Importen sowie höheren öffentlichen Ausgaben. ...

