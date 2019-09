COCA-COLA EUROPEAN: Transaction in Own Shares

13 September 2019

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC

(the "Company")

Transactions in Own Shares

The Company announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of EUR 0.01 each through Credit Suisse Securities (USA) LLC. The purchased shares have all been cancelled.

These share purchases form part of the Company's existing buyback programme, as announced on 12 September 2018, in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 29 May 2019 (the "Buyback Programme"). The Company will make further announcements in due course following the completion of any further purchases pursuant to the Buyback Programme.

USX purchases

Daily aggregated information by trading venue

Date of purchase Aggregate number of ordinary shares of EUR 0.01 each purchased Highest price paid per share (USX) Lowest price paid per share (USX) Volume weighted average price paid per share (USX) Trading venue 6 September 2019 3,962 55.89 55.7 55.796805 BATS Global Markets ("BATS") 6 September 2019 200 55.82 55.82 55.820000 Boston Stock Exchange ("BSE") 6 September 2019 710 55.82 55.82 55.820000 BATS Global Markets Secondary

Exchange ("BYX") 6 September 2019 500 55.88 55.725 55.806000 CFX Alternative Trading ("CFX") 6 September 2019 2,282 55.83 55.68 55.741481 IEX ("IEXG") 6 September 2019 22,029 56 55.68 55.789414 NASDAQ ("NASDAQ") 6 September 2019 600 55.82 55.81 55.816667 NYSE - National Exchange ("NSX") 6 September 2019 94,869 55.89 55.67 55.768650 New York Stock Exchange ("NYSE") 6 September 2019 2,627 55.88 55.69 55.773658 OTC Markets ("OTC") 6 September 2019 1,001 55.82 55.69 55.739451 NYSE Arca ("PSE") 6 September 2019 600 55.82 55.7 55.780000 CBOE EDGA Equity Exchange ("XDEA") 6 September 2019 620 55.81 55.7 55.746290 CBOE EDGX Equity Exchange ("XDEX") 9 September 2019 8,819 55.21 54.83 54.894293 BATS 9 September 2019 500 55.27 55.27 55.270000 BSE 9 September 2019 11,100 55.46 54.71 55.087523 CFX 9 September 2019 11,012 55.34 54.72 54.973405 NASDAQ 9 September 2019 86,889 55.38 54.67 54.877527 NYSE 9 September 2019 37,979 55.45 54.73 54.917794 OTC 9 September 2019 100 55.12 55.12 55.120000 XDEA 9 September 2019 3,601 55.155 54.84 54.852083 XDEX 10 September 2019 3,044 54.75 54.26 54.618201 BATS 10 September 2019 1,000 54.73 54.04 54.488500 BSE 10 September 2019 501 54.74 54.28 54.564311 BYX 10 September 2019 1,300 54.51 53.8 54.143846 CFX 10 September 2019 434 54.75 54.42 54.528848 IEXG 10 September 2019 158,302 54.76 53.76 54.412903 NASDAQ 10 September 2019 101 54.74 54.48 54.737426 NSX 10 September 2019 16,355 54.75 53.8 54.468315 NYSE 10 September 2019 11,199 54.74 53.8 54.447208 OTC 10 September 2019 1,093 54.75 53.8 54.519012 PSE 10 September 2019 800 54.74 54.45 54.608750 XDEA 10 September 2019 871 54.75 53.9 54.269392 XDEX 11 September 2019 3,571 55.53 54.59 55.352263 BATS 11 September 2019 900 55.53 54.91 55.315556 BSE 11 September 2019 610 55.53 55.35 55.438197 BYX 11 September 2019 1,000 55.5 54.63 55.275000 CFX 11 September 2019 411 55.44 55.1 55.280292 IEXG 11 September 2019 138,553 55.54 54.54 55.279501 NASDAQ 11 September 2019 612 55.53 54.63 55.355163 NSX 11 September 2019 4,981 55.53 54.92 55.343902 NYSE 11 September 2019 11,000 55.53 54.89 55.332273 OTC 11 September 2019 1,456 55.53 54.98 55.432115 PSE 11 September 2019 710 55.53 55.44 55.459718 XDEA 11 September 2019 1,196 55.53 54.98 55.377684 XDEX 12 September 2019 6,283 56.52 55.65 56.126115 BATS 12 September 2019 2,826 56.5 55.89 56.390446 BSE 12 September 2019 802 56.23 55.86 56.066995 BYX 12 September 2019 1,600 56.59 55.93 56.182188 CFX 12 September 2019 1,806 56.32 55.67 56.126495 IEXG 12 September 2019 96,478 56.56 55.59 56.136924 NASDAQ 12 September 2019 100 56.17 56.17 56.170000 NSX 12 September 2019 6,652 56.52 55.83 56.186473 NYSE 12 September 2019 8,750 56.56 55.71 56.121829 OTC 12 September 2019 30 56.23 56.23 56.230000 Nasdaq PHX ("PHLX") 12 September 2019 406 56.32 55.71 56.040936 PSE 12 September 2019 865 56.32 55.88 56.081110 XDEA 12 September 2019 402 56.32 56.14 56.215149 XDEX

Transaction details

The table below contains detailed information of the individual USX trades made by Credit Suisse Securities (USA) LLC as part of the Buyback Programme.

Schedule of purchases

Shares purchased: Coca-Cola European Partners plc

(ISIN: GB00BDCPN049) Dates of purchases: 6, 9, 10, 11 and 12 September 2019 Investment firm: Credit Suisse Securities (USA) LLC

Individual transactions

A full breakdown of the individual transactions can be viewed at:

https://www.ccep.com/system/file_resources/6971/190913_Weekly_Buyback_Programme_trade_details.pdf

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC

Paul van Reesch

Deputy Company Secretary

+44 (0) 1895 231 313

