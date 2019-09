Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Merck KGaA von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 110 Euro angehoben. Der neue Kostenfokus unterstreiche die Rückkehr der Darmstädter zu profitablem Wachstum, schrieb Analyst Sachin Jain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seit langem könnten sich einmal wieder alle drei Geschäftsbereiche positiv entwickeln./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2019 / 01:18 / EDT

