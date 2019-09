Kommende Woche sollen Kundgebungen gegen den geplanten Personalabbau bei Siemens stattfinden um so ein Signal an das Management zu senden. Verschiedene Standorte in Deutschland könnten Betroffen sein.

Betriebsräte und IG Metall planen für kommende Woche Kundgebungen gegen den Personalabbau bei Siemens. "Wir wollen vom 17. bis zum 19. September an den von den Abbauplänen betroffenen Standorten ein Signal an das Management senden", hieß es von Seiten ...

