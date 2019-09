Und nun zu diesem Dreier-Bild: A) Links ist das neue Börse Social Magazine, das heute oder Montag in der Post sein sollte. Die Erste AM hat ideal passend zum Thema dieser Ausgabe heute folgendes ausgesandt (mit beeindruckenden Erfolgszahlen zum Schluss). B) In der Mitte eine der Einladungen zum Börsianer-Festival. Dazu hab ich vier Infos. 1. Michael Altrichter kommt als Speaker zum Börsianer Festival 19, obwohl er gerade in intensiven Dreharbeiten für ein TV-Format steckt2. Der frisch gebackene voestalpine-CEO, Herbert Eibensteiner, wird in seiner neuen Funktion am Börsianer Festival 19 seinen ersten öffentlichen Auftritt vor Publikum haben (da kann ich ihn auch gleich kennenlernen ..)3. Im Rahmen der politischen Gespräche wird Helmut ...

