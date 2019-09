Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Barclays von 200 auf 190 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jason Napier passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an weitere Schadenersatzzahlungen im Zuge des Skandals um unnötig verkaufte Restschuldversicherungen beim Abschluss eines Kredits (Payment Protection Insurance - PPI) an./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 13:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-09-13/12:51

ISIN: GB0031348658