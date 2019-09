Wien (www.aktiencheck.de) - Die türkische Volkswirtschaft entwickelte sich im zweiten Quartal erheblich besser als erwartet, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport". Höhere öffentliche Ausgaben und eine expandierende Kreditvergabe hätten offenbar maßgeblich dazu beigetragen, das von vielen befürchtete Abgleiten in eine neuerliche Rezession (vorerst) zu verhindern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...