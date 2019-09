Die verhaltene Aufwärtstendenz an den US-Börsen der vergangenen Tage dürfte sich am Freitag fortsetzen. Nach dem geldpolitischen Impuls für die schwächelnde Wirtschaft in der Eurozone am Vortag durch die EZB richte sich der Blick nun auf die Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, so Marktbeobachter. Am Zinsterminmarkt wird mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent damit gerechnet, dass auch von dort ein Lockerungsimpuls kommen wird in Gestalt eines 25 Basispunkte niedrigeren Leitzinses.

Daneben sorgen die jüngsten positiven Signale im US-chinesischen Handelsstreit für Zuversicht. Im Oktober wollen sich beide Seiten dann wieder direkt gegenübersitzen und weiter verhandeln. Dazu berichtet das Wall Street Journal, China wolle dabei Themen wie nationale Sicherheit ausklammern. Diese hatten sich zuletzt als besonders problematisch entpuppt und Fortschritte blockiert.

Impulse könnten im Tagesverlauf noch von diversen Konjunkturdaten in den USA kommen - zumal im Vorfeld der US-Notenbanksitzung. Veröffentlicht werden vor Börsenbeginn beispielsweise die Einzelhandelsumsätze, die immer als Barometer für die Konsumlaune und damit wichtiger Konjunkturindikator gelten. Erwartet wird eine Zunahme im August um 0,2 Prozent zum Vormonat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2019 06:26 ET (10:26 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.