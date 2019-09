Der Technologiespezialist Weidmüller beteiligt sich am Ladeinfrastruktur-Anbieter Wallbe und erweitert dadurch den Gesellschafterkreis. Gemeinsam sollen Lösungen für eine bessere Ladeinfrastruktur in Europa entwickelt werden. Die Weidmüller Mobility Concepts GmbH & Co. KG, eine 100-prozentige Tochter der Weidmüller Gruppe, hat 25,1 Prozent an der Paderborner Wallbe GmbH von der Enercity AG erworben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...