Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens nach einer Investorenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Die Signale für den Bereich Automatisierung und Digitalisierung seien leicht beruhigend gewesen, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Überrascht habe aber vor allem der klare Zeitplan für das Energie- und Kraftwerksgeschäft./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 11:26 / GMT

ISIN DE0007236101

