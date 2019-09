Vaduz (ots) - Am Donnerstag, 12. September 2019, unterzeichnete Bildungsministerin Dominique Hasler in Wien gemeinsam mit Klement Tockner, Präsident des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, die Vereinbarung über die Weiterführung der Zusammenarbeit im Forschungsbereich.



Seit dem 18. Januar 1990 besteht zwischen der Regierung Liechtensteins und dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) eine Zusammenarbeitserklärung. Ziel dieser Vereinbarung ist es, Forschungsprojekte in Liechtenstein zu fördern, den Austausch zwischen österreichischen und liechtensteinischen Forschenden anzuregen und die gutnachbarschaftlichen Beziehungen im Hochschulwesen zu würdigen.



Bildungsministerin Dominique Hasler nutzte ihren Besuch in Wien anlässlich des Liechtenstein-Empfangs dazu, diese Vereinbarung zu erneuern. "Wir würdigen durch die Neuauflage des Abkommens die seit rund 30 Jahren bestehende Erklärung und steigern ihre Sichtbarkeit", betont die Regierungsrätin. "Gemeinsam mit dem gleichwertigen Abkommen, das mit dem Schweizerischen Nationalfonds SNF besteht, wird liechtensteinischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern damit ein gleichberechtigter Zugang zu Forschungsgeldern dieser Fonds gewährt."



Mit der Erneuerung des Abkommens werden die Anreize zur Antragsstellung für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler liechtensteinischer Forschungsinstitute und Hochschulen erhöht.



Kontakt:



Ministerium für Inneres, Bildung und Umwelt

Martina Tschanz, Generalsekretärin

T +423 236 60 93



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100832212