FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Entedankfestes geschlossen und in China wegen des Mondfestes.

MONTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Tags der Ehrung der Alten.

AKTIENMÄRKTE (13.01 Uhr)

Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.021,90 +0,27% +20,28% Euro-Stoxx-50 3.554,59 +0,44% +18,43% Stoxx-50 3.209,22 +0,00% +16,27% DAX 12.483,20 +0,59% +18,22% FTSE 7.346,35 +0,02% +9,16% CAC 5.670,34 +0,49% +19,86% Nikkei-225 21.988,29 +1,05% +9,86% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 173,11 -34

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,14 55,09 +0,1% 0,05 +14,8% Brent/ICE 60,35 60,38 -0,0% -0,03 +9,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.504,98 1.498,40 +0,4% +6,58 +17,3% Silber (Spot) 18,14 18,06 +0,5% +0,08 +17,1% Platin (Spot) 954,48 951,00 +0,4% +3,48 +19,8% Kupfer-Future 2,64 2,62 +0,6% +0,02 -0,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die verhaltene Aufwärtstendenz an den US-Börsen der vergangenen Tage dürfte sich fortsetzen. Nach dem geldpolitischen Impuls für die schwächelnde Wirtschaft in der Eurozone am Vortag durch die EZB richte sich der Blick nun auf die Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, so Marktbeobachter. Am Zinsterminmarkt wird mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent damit gerechnet, dass auch von dort ein Lockerungsimpuls kommen wird in Gestalt eines 25 Basispunkte niedrigeren Leitzinses. Daneben sorgen die jüngsten positiven Signale im US-chinesischen Handelsstreit für Zuversicht. Impulse könnten im Tagesverlauf noch von diversen Konjunkturdaten in den USA kommen - zumal im Vorfeld der US-Notenbanksitzung. Veröffentlicht werden vor Börsenbeginn beispielsweise die Einzelhandelsumsätze, die immer als Barometer für die Konsumlaune und damit wichtiger Konjunkturindikator gelten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz August PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise August Importpreise PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (1. Umfrage) PROGNOSE: 91,0 zuvor: 89,8 16:00 Lagerbestände Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wtwas fester - Die Aktienkurse profitieren weiter von der geldpolitischen Lockerung der EZB, der die US-Notenbank voraussichtlich kommende Woche mit einer Zinssenkung folgen wird. Dtützend wirken auch positive Signale im US-chinesischen Handelsstreit. Medienberichte, laut denen sich beide Länder auf eine Übergangslösung geeinigt hätten, wurden allerdings vom Weißen Haus dementiert. Positiv gesehen wird von Marktanalysten die Breite des Aufschwungs bei den Aktien. Lediglich die defensiven Nahrungsmittel-, Versorger- und Pharma-Aktien geben nennenswert nach. Angeführt wird der Aufschwung von den Bankenaktien, deren Index 2,1 Prozent gewinnt. Die EZB hatte beschlossen, dass sie das sechsfache der Mindestreserve der Bankeneinlagen von den negativen Zinsen frei stellen wird. Auch Rohstoff- (plus 2,0 Prozent) und Autotitel (plus 1,4 Prozent) legen wieder überdurchschnittlich stark zu. RIB Software ziehen um 4,7 Prozent an. Das TecDAX-Unternehmen hat nach einem Auftrag die Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn leicht nach oben genommen.

DEVISEN

zuletzt +/- % Fr, 8:38h Do, 17:39h % YTD EUR/USD 1,1093 +0,27% 1,1085 1,1051 -3,2% EUR/JPY 119,82 +0,17% 119,78 119,31 -4,7% EUR/CHF 1,0942 -0,13% 1,0954 1,0947 -2,8% EUR/GBP 0,8911 -0,62% 0,8962 0,8955 -1,0% USD/JPY 108,01 -0,10% 108,03 107,99 -1,5% GBP/USD 1,2449 +0,89% 1,2369 1,2339 -2,5% USD/CNY 7,0794 0,0% 7,0794 7,0794 +2,9% Bitcoin BTC/USD 10.276,77 -1,19% 10.318,50 10.351,09 +176,3%

Der Euro zieht wie schon am Vortag leicht an. Zwar hat die EZB die Geldpolitik deutlich gelockert, die den Euro stützende Spekulation geht aber dahin, dass die Währungshüter damit ihr Pulver weitgehend verschossen haben, dass also nicht mehr allzuviel an geldpolitischer Lockerung möglich sei. Daneben zieht der Yuan deutlich an, beflügelt von den Fortschritten um US-chinesischen Handelsstreit. Das Pfund steigt nahezu auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Hoffnungen schürt ein britischer Pressebericht. Wie The Times erfahren haben will, ist die mit Johnsons konservativer Partei regierende nordirische Democratic Unionist Party (DUP) bereit, einige bislang bestehende rote Linien zu überdenken und in Nordirland auch nach dem Brexit einige Regeln der EU gelten zu lassen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Für gute Stimmung sorgten vor allem Hoffnungen auf Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China. "Was den Markt antreibt, ist das Potenzial für ein mögliches Zwischenabkommen", so Chef-Investmentstratege Tony Roth von Wilmington Trust mit Blick auf ein entsprechendes Signal von US-Präsident Trump. Auch die am Donnerstag von der EZB angekündigte geldpolitische Lockerung kam gut an, ebenso, dass der Dow-Jones-Index nicht weit entfernt vom Rekordhoch im Juli geschlossen hatte. In Südkorea und in China und Taiwan wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt. Goldwerte standen unter Abgabedruck, nachdem der zuletzt gestiegene Goldpreis wegen der geldpolitischen Lockerung zurückgekommen war. Evolution Mining verloren in Sydney 3,4 Prozent, Newcrest 2,8 Prozent.

CREDIT

Die Kreditmärkte reagieren mit einem starken Rückgang der Risikoprämien auf das Lockerungspaket der EZB. Die Spekulation ist, dass durch die angekündigten Wiederaufnahme der Anleihekäufe und die weiteren Lockerungen die Wirtschaft in Europa angekurbelt wird und damit zugleich die Ausfallwahrscheinlichkeiten am Anleihemarkt sinken. "Cash Spreads sollten sich einengen und wir würden das Risiko in niedrigeren Ratings hochfahren", so die Commerzbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

IG Metall macht im Übernahmekampf um Osram Druck auf die Allianz

Nach jüngsten Äußerungen von AMS-Chef Alexander Everke zu Osram sieht sich die Gewerkschaft IG Metall in ihrer ablehnenden Haltung gegen die geplante Übernahme des Lichtkonzerns aus Österreich bestätigt. Eine Sprecherin sagte, man habe sich inzwischen schriftlich an den Osram-Investor Allianz gewandt und den Versicherer aufgefordert, "nicht seine Aktien einem Konzern aus Österreich anzudienen, der das Traditionsunternehmen Osram zerschlagen will".

Hochtief-Tochter sichert sich Milliardenauftrag in Australien

Der zum Hochtief-Konzern gehörende Bergbaudienstleister Thiess wird für weitere sechs Jahre eine Mine im australischen Bundesstaat Queensland betreuen. Der Auftrag hat ein Volumen von umgerechnet 800 Millionen Euro.

RIB Software erhöht nach Auftrag Jahresprognose

Die RIB Software SE hat einen Auftrag von der Swietelsky Baugesellschaft erhalten. Dank dessen und auf Grundlage der bisherigen Geschäftsentwicklung erhöht der Anbieter von Bausoftware die Prognose für das Gesamtjahr.

Staatsfonds GIC stockt bei Thyssenkrupp auf 5,3 Prozent auf

Die Regierung von Singapur erhöht ihre Beteiligung am Industriekonzern Thyssenkrupp über die meldepflichtige Schwelle von 5 Prozent. Die staatliche Investmentgesellschaft GIC Private Limited hält jetzt 5,327 Prozent.

Allgeier stoppt IPO-Pläne für Sparte Experts

Eine schwächere Geschäftsentwicklung der Allgeier-Sparte Experts macht deren Börsenpläne zunichte.

Congatec will noch 2019 an die Börse

Die Börsenpläne des Computerspezialisten Congatec Holding AG werden konkreter. Noch im laufenden Jahr will der Anbieter von Embedded Computing-Produkten an die Börse. Geplant ist die Ausgabe neuer Aktien für 80 Millionen Euro. Hinzu kommen Papiere der Altaktionäre für 10 Millionen Euro und nochmals bestehende Aktien für die Greenshoe-Option in Höhe von 15 Prozent des Angebots.

Deutsche Familienversicherung wächst auf Kosten des Gewinns

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG hat mit 49.105 Verträgen im ersten Halbjahr ihr Neugeschäft im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Die hohen Investitionen in das eigene Wachstum haben das Unternehmen aber in die Verlustzone geführt.

EQT bei Börsengang mit bis 6,1 Milliarden Euro bewertet

EQT könnte beim bevorstehenden Börsengang auf eine Bewertung von umgerechnet 6,1 Milliarden Euro kommen. Das Unternehmen legte die Preisspanne für die Aktien mit 62 bis 68 schwedische Kronen fest. 190,6 Millionen Aktien sollen verkauft werden.

SSE verkauft für 500 Millionen Pfund Energiegeschäft an Ovo

Der britische Versorger SSE verkauft sein Energiedienstleistungsgeschäft an seinen lokalen Wettbewerber Ovo Energy Ltd. Die Transaktion bewertet die Sparte mit umgerechnet 558 Millionen Euro.

