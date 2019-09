Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Roche von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 300 auf 320 Franken angehoben. Die Papiere der Schweizer hebt Analyst Sachin Jain in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie neben Sanofi und Astrazeneca als Favoriten im europäischen Pharmasektor hervor. Bei Roche setzt er insbesondere auf die Wirkstoffpipeline./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2019 / 01:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-09-13/13:51

ISIN: CH0012032048