Wien (www.aktiencheck.de) - Indiens Wirtschaftswachstum blieb im zweiten Quartal weit hinter den Erwartungen zurück, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport". Mit real 5% p.a. sei der Zuwachs so schwach ausgefallen wie seit sechs Jahren nicht. Erwartet hätten die Märkte 5,7%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...