Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Mit Blick auf die Nachfrage nach Luxusgütern habe sich der Markt in Hongkong zuletzt verschlechtert, aber im Rest der Welt sehe es stark aus, schrieb Analyst Geoffroy de Mendez in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die regierungskritischen Proteste in Hongkong könnten die Gewinne im Luxusgütersektor in diesem Jahr belasten. Dies schienen die seit Juni gesunkenen Erwartungen aber bereits zu reflektieren./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2019 / 12:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-09-13/14:05

ISIN: DE000A1PHFF7