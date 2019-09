Berlin (www.anleihencheck.de) - Wenn das Wirtschaftswachstum an Dynamik verliert und Politiker ihren Teil dazu beitragen, für Unruhe zu sorgen, sehnen sich Investoren nach einem Fels in der Brandung, so Jan Nießen von der Weberbank.Diese Rolle sei in den vergangenen Jahren häufig den Zentralbanken zugewiesen worden, und diese seien genauso oft bereit gewesen, sie auch zu erfüllen. Genau dies sei aktuell schon in den Schwellenländern erkennbar. Nahezu alle Zentralbanken würden ihre Geldpolitik lockern, um die Wirtschaft zu stimulieren. ...

