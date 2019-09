Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat den Korridor für ihren Leitzins auf ihrer Juli-Sitzung um 25 Basispunkte auf 2,00 bis 2,25% gesenkt, so die Analysten von Postbank Research.Begründet worden sei die Entscheidung mit erhöhten Risiken für die US-Wirtschaft, die vom schwachen globalen Konjunkturumfeld und dem Handelsstreit ausgehen würden, sowie einer moderaten Inflation. Nach Darstellung des FED-Präsidenten habe der Schritt eine präventive geldpolitische Anpassung in einer immer noch guten US-Konjunktursituation dargestellt. Zugleich habe Powell geäußert, dass dies nicht notwendigerweise den Beginn einer längeren Serie von Leitzinssenkungen darstelle, habe aber auch explizit weitere Schritte in Abhängigkeit von der Datenlage nicht ausgeschlossen. ...

