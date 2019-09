Wien (www.fondscheck.de) - Der Schweizer Asset Manager Bantleon hat sein Aktienteam mit Johannes Maier verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Er sei für die Analyse europäischer und globaler Infrastruktur-Aktien sowie die Vorbereitung der entsprechenden Investmententscheidungen verantwortlich. Maier habe mehr als acht Jahre Berufserfahrung bei Finanzdienstleistern. Er habe unter anderem bei der UBS in New Orleans und bei Bloomberg in New York gearbeitet. ...

