Paris (www.aktiencheck.de) - Rasante Rally - so lautet das Motto der jüngsten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Performance, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe "Märkte & Zertifikate" weekly. Schließlich habe der Leitindex seit Mitte August um rund 1.000 Punkte zugelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...