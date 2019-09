London (ots/PRNewswire) - Objectway UK stellt die Technologie zur Verfügung



Brewin Dolphin, einer der führenden britischen Vermögensverwalter, hat seine "MyBrewin app" auf den Markt gebracht. Diese neue App ist eine Erweiterung des aktuellen Online-Kunden-Portals MyBrewin. Die Client-App steht sowohl für das iPhone und die Apple Watch als auch für Android-Geräte zur Verfügung. Sie bietet den Kunden von Brewin Dolphin unmittelbaren Zugriff auf aktuelle Informationen über ihre Portfolios, Vermögensallokation und Performance.



Brewin Dolphin hat sein aktuelles Online-Portal MyBrewin auf Remote-Kanäle ausgedehnt, insbesondere auf Mobilgeräte, wodurch die Kunden einfacheren Zugang zu ihren Portfolios haben. Die App bietet alle Kernfunktionen des Portals MyBrewin, plus einige Funktionen speziell für mobile Anwendungen, beispielsweise für die Gesichts- und Fingerabdruckerkennung.Sie wird automatisch formatiert und bietet das beste Nutzererlebnis auf dem jeweiligen Bildschirm - Tablet, Handy oder Apple Watch.



Grant Parkinson, Chief Operating Officer bei Brewin Dolphin sagte: "Es ändert sich, wie die Kunden auf Informationen zugreifen möchten, und wir haben unsere Kunden-App als Antwort darauf entwickelt. Wir haben uns strategisch der technologischen Innovation verpflichtet und bieten Kunden ein hervorragendes Benutzererlebnis, damit sie, wo immer sie wünschen und wie immer sie wünschen, Zugang zu ihren Portfolios haben."



Die Technologie für diese Innovation in puncto Benutzerfreundlichkeit wurde von Objectway VK zur Verfügung gestellt, einem führenden Technologieanbieter im Bereich Vermögensverwaltung.



Alberto Cuccu, CEO von Objectway UK, sagt dazu: "Unser Engagement für Innovation steht im Mittelpunkt unserer Strategie für das Vereinigte Königreich und wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit unserer Objectway WealthTech Suite die digitale Transformation unserer Kunden möglich machen. Das macht sie wettbewerbsfähiger und sorgt für mehr Profit und es ermöglicht ihnen, eine Verbindung zu den Kunden und ihrem digitalen Lebensstil herzustellen."



