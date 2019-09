FRANKFURT (Dow Jones)--Die Siemens-Arbeitnehmer wollen wegen des geplanten Stellenabbaus im Energiegeschäft ein Zeichen setzen. "Wir wollen vom 17. bis zum 19. September an den von den Abbauplänen betroffenen Standorten ein Signal an das Management senden", teilte die IG Metall der Wirtschaftswoche mit. Konkret planen Betriebsräte und IG Metall demnach Kundgebungen an den Standorten Berlin, Nürnberg, Erlangen, Dresden und "und eventuell einigen anderen Standorten".

Derzeit laufen bei Siemens Verhandlungen über die Ausgliederung der Energiesparte und den damit verbundenen Personalabbau. Insgesamt sollen in diesem Bereich 1.400 Arbeitsplätze abgebaut werden. "Wir haben im Mai mit Siemens einen vernünftigen und tragfähigen Rahmen für die Ausgliederung des Energiegeschäfts vereinbart. Jetzt geht es darum, die entsprechenden Weichen für den Übergang zu stellen. Dabei dürfen nicht Kopfzahlendenken und Einschnitte im Vordergrund stehen - dafür setzen die Beschäftigten der betroffenen Standorte ein deutliches Zeichen", sagte Jürgen Kerner, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und Siemens-Aufsichtsrat, der Wirtschaftswoche.

September 13, 2019

