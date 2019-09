Wien (www.aktiencheck.de) - Eine gewisse Stabilisierung ist in den chinesischen Wirtschaftsdaten zumindest zu erkennen, mehr bislang jedoch noch nicht, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport". Das Wirtschaftswachstum könnte im kommenden Jahr deutlich unter 6% fallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...