Der finnische Kone-Konzern kann sich im Aufzugsgeschäft eine Partnerschaft mit Thyssenkrupp vorstellen. Natürlich würde Kone Thyssenkrupp in einer neuen Gesellschaft als einen Eigentümer willkommen heißen, sagte Vorstandschef Henrik Ehrnrooth in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg.

