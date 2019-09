Rund 135.000 Familien in Deutschland haben innerhalb eines Jahres seit der Freischaltung des Baukindergeldes am 18.09.2018 Förderanträge gestellt. Insgesamt wurden den Antragstellern bisher Zuschüsse in Höhe von etwa 2,8 Mrd. Euro gewährt. Zum Vergleich: Für die gesamte Laufzeit stellt die Bundesregierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...