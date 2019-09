Seit dem Börsengang der Knorr-Bremse Ende letzten Jahres mit einem Eröffnungskurs von 80,10 Euro konnte sich die Aktie binnen weniger Monate bis auf ein Verlaufshoch von 103,70 Euro hochschrauben. Ab Mai driftete das Papier in einen Abwärtstrend hinein und markierte bei 82,57 Euro gegen Ende August seinen vorläufigen Tiefpunkt. Dabei unterschritt der Wert kurzzeitig sogar seinen Aufwärtstrend, schnell fand Knorr-Bremse in diesem Bereich jedoch einen Boden und schoss wieder an die obere Trendkanalbegrenzung bei 93,37 Euro empor. Zugleich gelang es auch die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 bullisch zu kreuzen und diese nun als Unterstützung zu etablieren. Aktuell notiert der Wert auf eben jenen Support, die Fantasie der Anleger geht jedoch noch einen ...

