Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Entwicklungen: Nach dem eindeutigen Sieg des Oppositionskandidaten Alberto Fernandez bei den Vorwahlen am 13. August hat sich die Lage Argentiniens dramatisch verschlechtert, denn Fernandez will das IWF-Programm neu verhandeln und stellt viele der Reformen des amtierenden Präsidenten in Frage, so die Analysten der DekaBank. ...

