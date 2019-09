=== M O N T A G, 16. September 2019 *** 04:00 CN/Industrieproduktion August *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 3Q, Stockholm 08:45 CH/EZB-Direktor Coeure, Eröffnungsrede bei der "G7 global stablecoins conference", Basel 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/IG Metall und Osram-Betriebsrat, PK zur Osram-Übernahme, München 13:00 DE/CDU-Generalsekretär Ziemiak und -Klimaexperte Jung, Vorstellung CDU-Klimaschutzkonzept, Berlin *** 14:00 GB/EZB-Direktor Lane, Rede bei Bloomberg London *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:30 DE/Franz Haniel & Cie GmbH, Mitteilung zur Strategie, Duisburg *** - EU/Treffen von Großbritanniens Premier Johnson und EU-Kommissionspräsident Juncker, Luxemburg - Börsenfeiertag Japan D I E N S T A G, 17. September 2019 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (September) 10:30 DE/Franz Haniel & Cie GmbH, PK zur Strategie, Duisburg *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Jordaniens König Abdullah II. bin al-Hussein, PK nach Treffen, Berlin *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August 19:10 LU/EZB-Direktor Coeure, Teilnahme an der Konferenz "The Future of the International Monetary System", Luxemburg 22:05 US/Adobe Systems Inc, Ergebnis 3Q, San Jose 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - GB/Supreme Court, Urteil über Zwangspause des Parlaments, London - US/Beginn der UN-Generalversammlung, New York - IL/vorgezogene Parlamentswahlen in Israel M I T T W O C H, 18. September 2019 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Juli/August 09:00 DE/OECD, PK zur Migrationsstudie, Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), PG zum Brexit mit Hauptgeschäftsführer Lang, Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise August *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Verbraucherpreise August 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:15 DE/Monopolkommission, PK mit Vorsitzendem Wambach anlässlich der Vorstellung des Sektorgutachtens "Wettbewerb mit neuer Energie", Berlin 13:30 DE/Gerry Weber International AG, Gläubigerversammlung, Bielefeld *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August 14:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Serbiens Ministerpräsidentin Brnabic, PK nach Treffen, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington - DE/Deutsche Bahn AG, AR-Sitzung, Berlin D O N N E R S T A G, 19. September 2019 *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 1H, Berlin *** 08:00 CH/Handelsbilanz August *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juli 11:00 DE/Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, PK zu den Entwicklungen verschiedener Kriminalitätsbereiche, u.a. der Internet- und Wirtschaftskriminalität *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung erster TLTRO3 *** 12:00 DE/SAFE Policy Center, Veranstaltung zum Thema: "Safeguarding the Euro - the European Stability Mechanism", u.a. Teilnahme von ESM-Chef Regling und EZB-Direktor Coeure, Frankfurt *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser August *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** - FR/OECD, Zwischenbericht über die Wirtschaftsaussichten, Paris - FR/Deutsch-Französischer Finanz- und Wirtschaftsrat, Paris F R E I T A G, 20. September 2019 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht September mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 08:00 DE/Erzeugerpreise August 08:00 DE/Reallöhne 2Q 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Klimakabinett, Beratungen über das geplante Klimaschutzgesetz, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone September (Vorabschätzung) *** - EU/Kommission, möglicherweise Entscheidung zur Übernahme von Netzgeschäft und Vertrieb der Innogy durch Eon, Brüssel *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - EU/Ratingüberprüfungen für Belgien (S&P), Dänemark (Fitch), Kroatien (S&P), Lettland (S&P), Norwegen (S&P), Schweden (Moody's), Spanien (DBRS und S&P), Zypern (Moody's) S O N N T A G, 22. September 2019 18:00 CH/BIZ, Quartalsbericht - US/Bundeskanzlerin Merkel, Reise nach New York (bis 24.9.) - US/Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, Reise nach Washington (bis 23.9.) ===

