WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Importpreise sind im August gesunken, was vor allem an rückläufigen Ölpreisen lag. Die Einfuhrpreise fielen im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent nach einem Plus im Juli von 0,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten im Konsens eine Abnahme um 0,4 Prozent prognostiziert. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation.

Unter Herausrechnung von Öl blieben die Importpreise konstant. Die Ölpreise alleine waren verglichen mit dem Vormonat um 4,8 Prozent niedriger. Die Jahresveränderungsraten betrugen bei den Importpreisen insgesamt minus 2,0 Prozent und ohne Öl minus 1,0 Prozent.

Die Exportpreise verzeichneten den Angaben zufolge im August einen Rückgang um 0,6 Prozent nach plus 0,2 Prozent im Vormonat. Auf Jahressicht wurde ein Preisrückgang von 1,4 Prozent genannt. Die Exportpreise lassen Rückschlüsse auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft zu.

September 13, 2019 08:37 ET (12:37 GMT)

