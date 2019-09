Von Harriet Torry

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Konsumenten haben im August ihre Ausgaben solide gesteigert und damit die gesamte Wirtschaft in einer Zeit erhöhter globaler Unsicherheit unterstützt. Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet.

Wie das US-Handelsministerium weiter berichtete, stagnierten die Umsätze ohne Kfz gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten in dieser Kategorie einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet.

Für den Juli gab das Ministerium einen Anstieg von revidiert 0,8 Prozent (vorläufig: plus 0,7 Prozent) für die Gesamtrate an. Der Zuwachs ex Kfz von 1,0 Prozent wurde bestätigt.

Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher, die mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Bruttoinlandsprodukt eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft spielen.

