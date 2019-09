Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - publity beschließt Kapitalerhöhung zur Aufstockung ihrer zukünftigen Beteiligung an PREOS - AnleihenewsDer Vorstand der publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von gegenwärtig EUR 10.258.068,00 um EUR 4.501.839,00 durch Ausgabe von Stück 4.501.839 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab 1. Januar 2019 gegen Sacheinlagen auf EUR 14.759.907,00 zu erhöhen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

