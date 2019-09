Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Auch in der Türkei ruhten die Augen dieser Tage auf der Zinsentscheidung der Notenbank - jedoch nicht nur, so die Börse Stuttgart.Auch Präsident Erdogan spiele derzeit wieder eine geldpolitische Rolle. Wenige Tage vor der Sitzung der Notenbank habe er sich folgendermaßen geäußert: "Ich habe eine Allergie gegen Zinsen. Ich bin gegen hohe Zinsen" - eindeutiger könne ein Appell an die eigene Notenbank kaum sein. Erst im Juli sei deswegen der bisherige Notenbank-Chef entlassen und durch Murat Uysal ersetzt worden, der prompt einen Zinsschritt von 25% auf 19,75% vollzogen habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...