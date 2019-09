Kone-Chef schlägt Thyssenkrupp-Beteiligung bei Aufzugfusion vor

ESSEN - Der Chef des finnischen Aufzugherstellers Kone will eine vollständige Fusion mit dem Konkurrenzgeschäft von Thyssenkrupp . Dabei hätte er die Essener gerne als "bedeutenden Aktionär" des neuen Konzerns an Bord, wie Henrik Ehrnrooth am Freitag der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte. Thyssenkrupp bereitet einen Verkauf eines Anteils an seinem als Perle geltenden Aufzuggeschäft vor - entweder an einen Interessenten oder über eine Notierung an der Börse.

VW-Konzern wird im August weniger Autos los

WOLFSBURG - Sinkende Autoverkäufe vor allem in Europa und China haben die Auslieferungen des VW -Konzerns im August ins Minus gedrückt. Die Kunden erhielten insgesamt 3,1 Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahresmonat, zuletzt waren es 848 600 Stück, wie die Wolfsburger am Freitag berichteten. Rückgänge in Europa (-3,4 Prozent) und Deutschland (-3,6 Prozent) waren dabei bereits erwartet worden, weil im August 2018 viele Verbraucher vor dem Start des neuen Abgas-Testverfahrens WLTP noch Autos zum älteren Standard sowie mit hohen Rabatten gekauft hatten.

IG Metall lehnt Osram-Übernahme durch AMS weiter ab

FRANKFURT - Die IG Metall will aus Sorge um die Arbeitsplätze eine Übernahme des Beleuchtungsherstellers Osram durch den österreichischen AMS -Konzern weiter verhindern. Die Gewerkschaft bekräftigte am Freitag ihren Widerstand gegen die befürchtete Filetierung des Münchner Traditionsunternehmens durch den Sensorhersteller aus der Steiermark.

ROUNDUP 2: Rechnungshof warnt vor wachsenden Finanzproblemen bei der Bahn

BERLIN - Der Bundesrechnungshof hat angesichts der Gewinneinbrüche bei der Deutschen Bahn vor wachsenden finanziellen Problemen gewarnt. Dem bundeseigenen Konzern fehlten allein in diesem Jahr mehrere Milliarden Euro, die Verschuldung sei gestiegen, schreiben die Prüfer in einem Bericht an den Bundestag. Das Dokument liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Prüfer gehen davon aus, dass die Erträge weiter zurückgehen. Der Handlungsbedarf für den Bund verschärfe sich.

LSE lehnt Kaufangebot der Börse Hong Kong ab - 'fundamentale Schwachstellen'

LONDON - Die London Stock Exchange hat die Übernahmeofferte des Betreibers der Börse in Hong Kong HKEX formal zurückgewiesen. Der Vorstand habe grundlegende Bedenken in Bezug auf verschiedene Schlüsselaspekte bei dem Angebot und es deswegen einstimmig abgelehnt, teilte das britische Unternehmen am Freitag in einer Pflichtmitteilung mit. Weil es fundamentale Schwachstellen gebe, sehe man darüber hinaus keine Vorteile in einem weiteren Engagement, hieß es weiter.

Gazprom muss Gasmengen auf ostdeutscher Pipeline runterfahren

BONN - Der russische Energiekonzern Gazprom darf auf einer Leitung quer durch Ostdeutschland nicht mehr so viel Gas transportieren wie bisher. Wie die Bundesnetzagentur als zuständige Regulierungsbehörde mitteilte, beschloss sie sogenannte Aufsichtsmaßnahmen gegen die Betreiberfirma Opal Gastransport und gegen Gazprom. Bisher darf Gazprom 80 Prozent der Leitungskapazitäten nutzen, muss einen Teil davon aber am Markt verkaufen. Künftig dürfen die Russen nur noch 40 Prozent nutzen, dies aber komplett in eigener Regie.

WeWork strebt Notierung an der US-Börse Nasdaq an

NEW YORK - Der Büroraum-Anbieter WeWork strebt eine Notierung an der US-Börse Nasdaq an und kündigt gleichzeitig verschiedene Veränderungen im Machtgefüge an. In einer Mitteilung vom Freitag kündigte WeWork an, seine Aktien mit 20-fachem Stimmrecht auf ein 10-faches Stimmrecht zu begrenzen. Zudem soll kein Familienmitglied des Co-Gründers Adam Neumann im Vorstand sitzen. Laut den ursprünglichen Plänen hätte Neumann die Mehrheit gehabt.

ROUNDUP: Rib Software setzt sich nochmals höhere Ziele - Aktie legt zu

STUTTGART - Der Bausoftwarehersteller RIB Software hat seine Jahresziele dank guter Geschäfte und eines abgeschlossenen Auftrags ein weiteres Mal hochgeschraubt. Die Geschäftsführung erwartet nun für 2019 einen Umsatz von 210 bis 225 Millionen Euro. Bisher waren 200 bis 220 Millionen Euro angesetzt. Auch der Ausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich erneut. Waren es bisher 45 bis 50 Millionen Euro, lautet das neue Ziel 46 bis 52 Millionen Euro. Wie der Konzern mitteilte, sind die bisherige Geschäftsentwicklung und der Abschluss eines Auftrags mit der österreichischen Baugesellschaft Swietelsky Grund für den frischen Optimismus.

ROUNDUP: Neue Sicherheitspanne am Airport München

MÜNCHEN - Nach mehreren Sicherheitspannen in der Vergangenheit ist am Münchner Flughafen erneut ein Mensch unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt. Die Polizei sperrte daraufhin am Freitagmorgen Teile des Terminal 1. Mehrere Abflüge wurden gestoppt. Ein Mann sei durch eine alarmgesicherte Tür gegangen und nicht wie erforderlich durch die Sicherheitskontrolle, teilte die Bundespolizei mit. Alle Passagiere duften im Sicherheitsbereich bleiben und mussten nicht erneut kontrolliert werden.

Weitere Meldungen

-Heckler & Koch modernisiert Sturmgewehre der britischen Armee

-Bund untersucht Alternative zu neuem Regierungsterminal

-ADAC-Konzern macht wegen verringerter Steuerlast mehr Gewinn

-Roche kommt mit Forschungspipeline weiter voran

-Deutsche Bank akzeptiert Millionen-Vergleich in Anleihen-Rechtsstreit

-VW-Chef Diess weist neue Manipulationsvorwürfe zurück

-ROUNDUP/Umfrage: Schwache Zustimmungswerte für Nährwert-Logo Nutri-Score

-Festnahmen vor geplantem Drohnenflug von Klimaschützern in Heathrow

-Novartis: Biomarker können Behandlung von MS verbessern

-IPO: Technologieunternehmen Congatec plant Börsengang

-IG Metall Küste fordert mehr feste Stellen und Azubis im Schiffsbau

-Gesetzliche Kassen begrüßen neue Krankenhausplanung in NRW

-Händler ruft wegen Bakterien französischen Schnittkäse zurück

-Novartis erzielt mit MS-Kandidaten Ofatumumab Ziele in Phase-III-Studien

-Bankkunden müssen sich umstellen: Neue Regeln für Online-Zahlungen

-Streik gegen Rentenreform legt Großteil der Pariser Metro lahm

-Ex-Commerzbank-Chef Müller: Deutschland hat zu viele Banken°

