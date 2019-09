Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Führungskräfte von CATL verkünden auf der IAA 2019 Neuigkeiten zu neuen Partnerschaften und zur Globalisierungsstrategie des Unternehmens



Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), ein führender Entwickler und Hersteller von Batterietechnik für Elektrofahrzeuge (EV), verfolgt erfolgreich sein Ziel, die Transport-Revolution durch stetige Innovation in Elektrofahrzeug-Technik und -Herstellung voranzutreiben. CATL zeigt auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) 2019, wie "Innovation das Leben beflügelt" - heute und in der Zukunft, durch eine Vielzahl neuer Partnerschaften und Entwicklungen in allen Geschäftsbereichen von CATL.



Während die E-Mobilitätsbranche an Größe und Bedeutung zunimmt, wird die neue Produktionsstätte für Elektrofahrzeugbatterien in Erfurt (Deutschland) - die sowohl Batteriezellen als auch Batteriemodule fertigen wird - es dem Unternehmen ermöglichen, eng mit weiteren europäischen Partnern zusammenzuarbeiten und schneller auf die Bedürfnisse seiner Kunden zu reagieren; beispielsweise wird CATL Autohersteller dabei unterstützen, die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. Das Werk wird in Bezug auf Fläche - es wird auf 60 Hektar Land entstehen - und Produktionskapazität die größte Produktionsstätte für Elektrofahrzeugbatterien in Europa werden.



"Europa ist ein Schlüsselmarkt für CATL, und viele unserer Partner sind in Europa ansässig. Unsere neue Produktionsstätte in Erfurt (Deutschland) wird es uns ermöglichen, die industrielle Tradition Deutschlands mit CATLs Tradition innovativer Batterietechnik in einer strategisch zentralen Lage zu vereinen. Indem wir unsere Forschung und Entwicklung und unsere Produktion näher zu unseren Partnern und Kunden bringen, können wir besser zum Wachstum der Elektrofahrzeugbranche in Europa und zum Umweltschutz beitragen und die lokale und regionale Wirtschaft positiv beeinflussen", sagte Matthias Zentgraf, Europe President bei CATL.



CATL hat sich dem Ziel verpflichtet, einen bedeutenden Beitrag zu den Gemeinden zu leisten, in denen es seine Geschäftstätigkeit ausübt. Mit einer Gesamtinvestition von bis zu 1,8 Milliarden Euro wird das neue Erfurter Werk von CATL in Deutschland Tausende von Arbeitsplätzen sowie Karrieremöglichkeiten und Möglichkeiten zur Talententwicklung für junge Leute schaffen. CATL freut sich darauf, seine Branchenexpertise und sein Know-how mit Erfurts langer Geschichte industrieller Exzellenz zu vereinen, um die Entwicklung der Gemeinde auf lange Sicht weiter zu unterstützen.



Das Bestreben von CATL, die nachhaltige Entwicklung des weltweiten E-Mobilitätsmarkts verantwortungsbewusst anzuführen, zeigt sich auch in seinen globalen Partnerschaften. Vor Kurzem gab CATL bekannt, dass das Unternehmen weltweit Batteriezellen für das 48-Volt-Batteriesystem von Bosch liefern wird, was eine effektivere, kostengünstigere und flexiblere Lösung bieten wird, um Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zu elektrifizieren und Emissionen zu reduzieren - in Übereinstimmung mit der Strategie von CATL, seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. Eine Reihe von Elektrofahrzeugen, die mit Batterien von CATL betrieben werden, wurden auf der IAA 2019 ausgestellt, darunter der BMW X3, der ausschließlich mit Batterien von CATL ausgerüstet ist. Weitere führende internationale Partner, mit denen CATL zusammenarbeitet, um weltweite E-Mobilität zu unterstützen, sind Volkswagen, Daimler, Jaguar Land Rover, Volvo, Honda und Toyota.



Das Engagement von CATL, die Produktion von New Energy Vehicles (NEVs) und die E-Mobilität zu fördern, um unseren Planeten zu schützen, sowie Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, hat zur Entwicklung innovativer und hochmoderner Technologien geführt, die weltweit Anerkennung finden und das Geschäftswachstum solide vorantreiben.



Vom 10. bis zum 13. September 2019 wird CATL auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt (Deutschland) in Halle 4.1, Stand C07 hochmoderne Technologien ausstellen. Unter dem Motto "Innovation beflügelt das Leben" zeigt CATL, wie seine innovativen E-Mobilitäts- und Batterielösungen das massive Wachstum des globalen Elektrofahrzeug-Sektors unterstützen.



Informationen zu Contemporary Amperex Technology Co., Limited



Contemporary Amperex Technology Co., Limited ("CATL") ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien und Energiespeicherbatterien. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Batteriesystemen für New Energy Vehicles (NEVs) und Energiespeichersystemen. 2018 verkaufte das Unternehmen weltweit Systeme mit einer Kapazität von insgesamt 21,31 GWh. Mit seinen Produkten lag es beim Absatzvolumen weltweit auf dem ersten Platz (Daten von SNE Research).



CATL hat seinen Hauptsitz in Ningde (China) und beschäftigt weltweit mehr als 24.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Peking, Liyang (Provinz Jiangsu), Schanghai und Xining (Provinz Qinghai) sowie in München (Deutschland), Paris (Frankreich), Yokohama (Japan), Detroit (USA) und Vancouver (Kanada). Daneben besitzt und betreibt das Unternehmen Produktionsstätten für Batterien in den Provinzen Fujian, Jiangsu und Qinghai. Das europäische Werk in Erfurt (Deutschland), das erste Werk in Übersee, befindet sich derzeit im Bau. Seit Juni 2018 ist das Unternehmen an der Börse von Shenzhen notiert (Aktienkürzel 300750).



Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.catlbattery.com (http://www.catlbattery.com/)



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/974866/CATL_Erfurt_Plant.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/974946/CATL_Erfurt_Plant.jpg



Pressekontakt:



Lee Zhang

BCW Hong Kong

li.zhang@bcw-global.com



Elaine Huang

CATL

+86-05932582591

HuangYiL@catlbattery.com



Original-Content von: CATL, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136124/4374746