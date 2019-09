Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Schaeffler auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie anlässlich der IAA. Elektroautos stünden klar im Fokus, wobei der Wandel der Branche sich immer schneller vollziehe. Dies sei gerade für Schaeffler ein hohes Risiko. Jüngste Vertragsabschlüsse hätten aber etwas beruhigt./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-09-13/15:43

ISIN: DE000SHA0159