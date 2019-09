Aktivste Derivate des Handelstages: Baumwolle Call http://bit.ly/2kyF33K Activision Blizzard Call http://bit.ly/2kJwrXY Zuversicht nicht nur im Dax - auch an den europäischen Börsen. Gründe sind Hoffnungen auf eine positive Wende im Handelsstreit und das Lockerungspaket der Europäischen Zentralbank (EZB). Der EuroStoxx 50 gewann 0,40 Prozent. In Paris liegt der Cac-40-ein halbes Prozent im Plus .Der FTSE 100 aber gab ein Viertel Prozent nach. Für den Dax geht eine gute Woche zu Ende mit einem Plus von etwa 250 Punkten, etwa zwei Prozent Den Wirtschaftsausblick mit den aktivsten Derivaten der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß