(shareribs.com) Berlin 13.09.2019 - Der deutsche Markt für medizinisches Cannabis steckt noch in den Kinderschuhen. Die Nachfrage ist aber bereits sehr hoch, was neben Kanada und den Niederlanden weitere Importeure auf den Plan ruft. Jüngst lieferte ein australisches Unternehmen Testpakete. Seit der Legalisierung von medizinischem Cannabis in Deutschland muss der hiesige Bedarf über Importe gedeckt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...