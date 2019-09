Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem Anmerkungen

CA03063L7051 Americas Gold & Silver Corp. 13.09.2019 CA03062D1006 Americas Gold & Silver Corp. 16.09.2019 Tausch 1:1

US67551U2042 Sculptor Capital Management Inc. 13.09.2019 US8112461079 Sculptor Capital Management Inc. 16.09.2019 Tausch 1:1

CA1363691058 Canadian Metals Inc. 13.09.2019 CA1363693039 Canadian Metals Inc. 16.09.2019 Tausch 10:1

US25063G2049 Destiny Media Technologies Inc. 13.09.2019 CA25063G3035 Destiny Media Technologies Inc. 16.09.2019 Tausch 5:1