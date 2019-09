Smart Home- und Smart City-Beleuchtungslösungen stehen im Rampenlicht

Die vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) veranstalteten Zwillingsmessen die 21.Hong Kong International Lighting Fair (Herbstausgabe) und die 4.Hong Kong International Outdoor and Tech Light Expo, die vom 27. bis 30. Oktober 2019 im Hong Kong Convention and Exhibition Centre bzw. vom 29. Oktober bis 1. November 2019 im Messezentrum AsiaWorld-Expo stattfinden erwarten insgesamt rund 3.100 Aussteller aus aller Welt und stellen somit den weltweit größten Marktplatz für Beleuchtungslösungen bereit.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190913005383/de/

The Hall of Aurora is set to return to see the crème de la crème of the lighting world, as exemplified in the latest designs of such top global lighting brands as BJB, MEGAMAN, Samsung, LEDUS, and WIZ. (Photo: Business Wire)