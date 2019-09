Jefferies bestätigte, dass das Unternehmen am Montag, 16. September, den globalen Börsentag der Hurrikanhilfe auf den Bahamas widmen wird. Dazu bietet Jefferies Investoren überall auf der Welt die Möglichkeit, ihre Kräfte zu bündeln, um die Katastrophenopfer durch den Wertpapierhandel mit Jefferies zu unterstützen.

Wie bereits angekündigt, wird Jefferies alle am Montag, 16. September, anfallenden Netto-Handelsprovisionen aus US-amerikanischen, europäischen und asiatischen Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und dem Devisenhandel spenden. Außerdem wird Jefferies als Unternehmen eine Million US-Dollar direkt spenden, und alle 3.656 Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit, die Hilfsmaßnahmen durch private Spenden zu unterstützen. Diese Beträge werden an mehrere gemeinnützige Hilfsorganisationen verteilt, die sich dafür einsetzen, die Mittel schnellstmöglich für die Rettungs- und Bergungsarbeiten im Katastrophengebiet bereitzustellen.

Rich Handler, Chairman und Chief Executive Officer bei Jefferies, und Brian Friedman, Chairman des Executive Committee, kommentieren: "Wir alle bei Jefferies sind zutiefst besorgt über die katastrophalen Verwüstungen auf den Bahamas. Wir hoffen, dass diese Spende von Jefferies dazu beitragen kann, das Leiden der Betroffenen zu lindern, und wir ermutigen unsere weltweiten Mitarbeiter und Kunden, sich unserer Initiative anzuschließen und den Bedürftigen zu helfen."

Jefferies Group LLC, das größte unabhängige globale Investmentbanking-Unternehmen mit umfassendem Service, ist in den USA ansässig und betreut Kunden seit über 55 Jahren. Jefferies ist führender Anbieter von Analysen, Expertise und Transaktionsabwicklung für Investoren, Unternehmen und Regierungen. Unser Unternehmen bietet eine große Bandbreite an Investmentbanking-, Beratungs-, Verkaufs- und Handels-, Research- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen für alle Produktsegmente in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Jefferies Group LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF), ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen.

