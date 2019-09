(shareribs.com) Frankfurt / New York 13.09.2019 - 4SC und Evotec zeigen sich am Freitag fester. Die Kursgewinne bleiben dabei moderat. Papiere von MagForce und MorphoSys liegen derweil unter Druck. An der Wall Street geht es für Biogen und Amgen nach oben. Der DAX notiert rund 90 Minuten vor dem Wochenende 0,4 Prozent fester bei 12.465 Punkten. Hier geht es für Deutsche Bank, Heidelberg Cement und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...