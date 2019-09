Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hamburg (pta026/13.09.2019/17:34) - Weiterer Franchisenehmer sichert sich Region Bielefeld



Die Mister Cannabis GmbH (Hamburg) eröffnet in der kommenden Woche ihren dritten Store in der Hansestadt. In den Ladenlokalen finden Kunden alles aus der Welt der legalen Hanfprodukte. Das Warenangebot reicht von Kosmetika über essbare Produkte und Tiernahrung hin zu CBD-Ölen, CBD-E-Liquids und vielem mehr. Ein weiterer Store in Hamburg befindet sich aktuell in der Renovierungsphase und wird noch im Oktober eröffnet. Der Erfolg von Mister Cannabis und das einzigartige Konzept haben sich mittlerweile auch weit über die Stadtgrenzen hinaus herumgesprochen. Nachdem im September der erste Franchisenehmer für Rostock (210.000 Einwohner) gewonnen werden konnte (Eröffnung am 19.Oktober), hat sich heute nun ein weiterer Unternehmer die Rechte für Bielefeld (330.000 Einwohner) gesichert und plant ebenfalls, im Oktober die Türen zu öffnen. Und es geht weiter, ist Franchisemanager Kai Koslick überzeugt: "Mit Hamburg, Rostock und Bielefeld verfügen wir bereits über Stores an Standorten, an denen insgesamt etwa 2.5 Millionen Menschen leben. Aktuell führen wir Gespräche über Bonn, Hannover, Erfurt, Göttingen und Kassel." Mister Cannabis ist zuversichtlich, eine Region pro Monat vergeben zu können. Legale Cannabis-Produkte stehen nach Überzeugung des Managements erst ganz am Anfang ihres Siegeszuges in die Mitte der Gesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es daher, schon Ende 2020 über mindestens 25 Stores in Deutschland zu verfügen.



(Ende)



Aussender: Deutsche Cannabis AG Adresse: Moorhof 11, 22399 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Andreas Arndt Tel.: +49 40 60761830 E-Mail: info@deutschecannabis.com Website: www.deutschecannabis.com



ISIN(s): DE000A0BVVK7 (Aktie), DE000A2DA6T5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1568388840093



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 13, 2019 11:34 ET (15:34 GMT)