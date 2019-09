IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy gibt Berufung von Anthony Viele in das Board of Directors und Gewährung von Optionen bekannt

Montreal, Quebec, Kanada. 13. September 2019. Manganese X Energy Corp. (das Unternehmen) (TSX-V: MN) (FWB: 9SC2) (TRADEGATE:9SC2) (OTC PINK: SNCGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Anthony Viele mit sofortiger Wirkung in sein Board of Directors berufen hat.

Herr Steve Roebuck, der seit Dezember 2010 ein Director des Unternehmens ist, hat wegen seiner neuen beruflichen Verantwortungen und des Wendepunkts, an dem sich das Unternehmen befindet, seinen Rücktritt aus dem Board of Directors mit sofortiger Wirkung eingereicht. Das Board möchte Herrn Roebuck für seine Verdienste und Beiträge danken und wünscht ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute.

Herr Viele war zuvor Mitglied des Board of Directors und wechselte dann aufgrund anderer geschäftlicher Verpflichtungen in unser Advisory Board. Er hat diese Geschäftsverpflichtungen nun erfüllt und kann in das Board zurückkehren. Wir schätzen uns sehr glücklich, Herrn Viele wieder als Director zu haben. Er wird uns mit seinen umfangreichen Erfahrungen und Kenntnissen bei unseren bevorstehenden Geschäftsvorhaben unterstützen, meinte CEO Martin Kepman. Herr Viele ist seit der Gründung im Jahr 1996 President und Director von Premier Strategic Alliance Inc. Premier Strategic Alliance Inc. ist ein privat geführtes Unternehmen, das in den Bereichen Militär und Industrie tätig ist und verschiedenen Unternehmen in der Metall- und Verbundstoffbranche, die sich auf Spezialartikel für militärische, industrielle und kommerzielle Anwendungen konzentrieren, strategische Beratungsleistungen bietet. Herr Viele war ebenfalls Board-Mitglied bei Friday Capital sowie bei Hedman Resources Limited (TSX-V:HDM) (April bis August 2007).

Das Unternehmen freut sich ferner, bekannt zu geben, dass es verschiedenen Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten und Beratern 1.950.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt hat. Die Optionen haben eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum und können zum Preis von 0,12 Dollar pro Option ausgeübt werden. Sie unterliegen keine Vesting-Bedingungen. Die Ausgabe der Optionen erfolgt zu den Bedingungen der Aktienoptionspläne des Unternehmens, die von den Aktionären auf der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens am 21. April 2016 genehmigt wurden.

Über Manganese X Energy

Manganese X Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte mit großem Potenzial in Nordamerika zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit hochwertigen Materialien zu versorgen. Außerdem ist unser Unternehmen bemüht, neue Methoden, die auf Grundlage von aus geografischer Sicht ethischen und umweltfreundlichen grünen bzw. emissionsfreien Verfahren entwickelt werden, einzusetzen und Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten zu verarbeiten. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Martin Kepman

CEO & Director

martin@kepman.com

Tel.: +1-514-802-1814

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, in denen auch Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationserfolge des Unternehmens enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens, auf die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, abweichen. Diese und andere Risiken wurden in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEDAR) vorlegen muss, veröffentlicht. Anlegern wird empfohlen, sich im Vorfeld einer Transaktion in Zusammenhang mit den Wertpapieren des Unternehmens diesbezüglich zu informieren. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen, aus welchen Gründen auch immer, zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Wir bemühen uns um ein Safe-Harbor Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

