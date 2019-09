ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas leichter sind die Kurse am schweizerischen Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel gegangen. Die stark von defensiven Werten geprägte Börse erwies sich als Verlierer der wiedererwachten Risikofreude an den globalen Aktienmärkten.

Andernorts gaben versöhnlichere Töne im Handelsstreit USA-China und die geldpolitische Lockerung der EZB vom Vortag, der in der kommenden Woche voraussichtlich eine Zinssenkung der US-Notenbank folgen wird, den Aktienkursen Auftrieb. Nicht so in der Schweiz. Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 10.047 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 59,02 (zuvor: 70,78) Millionen Aktien.

Belastet wurde der SMI von den Schwergewichten Nestle und Novartis, die ohne nachrichtlichen Grund um 3,4 und 1,5 Prozent fielen. Die beiden Titel seien Opfer des allgemeinen Rückzugs aus konjunkturunempfindlichen Sektoren geworden, hieß es dazu aus dem Handel. Roche stemmten sich gegen die negative Tendenz bei defensiven Aktien und legten um 1,6 Prozent zu. Die Analysten von Bank of America-Merrill Lynch hatten die Roche-Aktie auf Buy von Neutral hochgestuft.

Die ebenfalls als defensiv geltende Swisscom-Aktie verbilligte sich um 0,4 Prozent. Der Kurs des Chemie- und Pharmaunternehmens Lonza sank um 0,9 Prozent.

Tagessieger waren dagegen die Aktien der Banken, die von den wieder steigenden Anleihezinsen profitierten. Credit Suisse stiegen um 2,1 Prozent und UBS um 2,3 Prozent.

Von den Entspannungssignalen im Handelsstreit profitierten die Aktien der Luxusgüterbranche. Richemont stiegen um 0,7 Prozent und Swatch um 0,5 Prozent.

Gesucht waren auch Konjunkturzykliker wie ABB (+0,7 Prozent) und Adecco (+0,8 Prozent). Lafarge schlossen 1 Prozent höher.

Unter den Nebenwerten verbuchten Implenia ein Plus von 3,8 Prozent. Grund war der Einstieg eines aktivistischen Investors.

