DAX setzt beeindruckende Gewinnserie fort, thyssenkrupp freut sich über Vertrauensbeweis

Am heutigen Freitag setzte sich die positive Entwicklung an den Aktienmärkten fort. Der DAX konnte nun schon den achten Gewinntag in Serie feiern.

Das war heute los. Auch zum Ende dieser Handelswoche machte sich auf Anlegerseite Erleichterung breit: Einerseits über die Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China, andererseits über die jüngsten Maßnahmen der EZB. Die europäischen Notenbanker haben den Einlagenzinssatz weiter in den negativen Bereich getrieben und die Wiederaufnahme von Anleihekäufen angekündigt. Dies zeigt Marktteilnehmern die Entschlossenheit der EZB, mit weiteren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen auf die jüngsten Marktunsicherheiten zu reagieren.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX überzeugte unter anderem HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004). Die Aktie des Zementherstellers kletterte um mehr als 3 Prozent in die Höhe. Damit wurde die Erholungsrallye der vergangenen Tage fortgesetzt. Bei Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144) ging es zeitweise sogar rund 4 Prozent nach oben. Konjunktur-abhängige Werte profitieren derzeit von den Entspannungssignalen im Handelsstreit.

