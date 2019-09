SAN FRANCISCO (IT-Times) - Der Preis pro Aktie für das Internet-Infrastruktur Startup Cloudflare, das bei der U.S. Securities and Exchange Commission - kurz SEC - den Börsengang in den USA beantragt hat, liegt bei 15 US-Dollar. Das Unternehmen Cloudflare bietet eine Technologie-Plattform, die die Leistung...

Den vollständigen Artikel lesen ...