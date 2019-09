Neuer Blog-Artikel: Wie erreichen profitable Trader mentale Stabilität im Trading? (JK-Trading.com) - Nach der EZB ist vor der FED am kommenden Mittwoch, was für die zu erwartende Action im DAX nicht sonderlich förderlich sein dürfte… Nachdem der deutsche Leitindex sich grundsätzlich eher unspektakulär nach der EZB am vergangenen Donnerstag präsentiert hat, auf die volatile Action in den Wochenschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...